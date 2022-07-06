Вашингтон, 6 июля, 2022, 14:32 — ИА Регнум. Научно-фантастический сериал «Ночное небо» будет закрыт после первого сезона. Обо этом сообщило издание Variety 6 июля.

Цитата из трейлера Дж. К. Симмонс и Сисси Спейсек в сериале «Ночное небо»

Точная причина закрытия не раскрывается, однако известно, что шоу имело неоднозначные оценки критиков на различных платформах. Все восемь серий первого сезона были опубликованы на Amazon Prime Video 20 мая 2022 года.

Напомним, сериал «Ночное небо» рассказывает о пожилых супругах, которые находят в своём доме портал на другую планету. Шоураннерами проекта выступили дебютанты Холден Миллер и Дэниэл С. Коннолли, а главные роли исполнили Дж. К. Симмонс и Сисси Спейсек.