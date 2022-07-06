Тюмень, 6 июля, 2022, 14:30 — ИА Регнум. В Тюменской области за сутки зафиксировано 20 выздоровевших и четырёх госпитализированных с COVID-19. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Yanao.ru Коронавирус

За сутки на 6 июля коронавирус выявили у 35 тюменцев. Это на 32 человека больше, чем днём ранее.

Всего с начала пандемии в Тюменской области на 6 июля коронавирус выявили у 192 222 человек, выздоровели 187 647 пациентов, скончались 4338 (ни одного человека за сутки).