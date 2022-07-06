Москва, 6 июля, 2022, 14:30 — ИА Регнум. Выделенный западными странами для Молдавии транш на военную технику не будет способствовать безопасности страны и урегулированию ситуации в Приднестровской Молдавской Республике. Об этом 5 июля заявил на брифинге заместитель департамента информации и печати МИД России Алексей Зайцев.

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«Едва ли накачка натовским вооружением, подрывающая не только нейтральный статус Республики Молдова, будет способствовать укреплению ее безопасности, созданию благоприятной атмосферы для прогресса на переговорах по приднестровскому урегулированию», — сказал он.

При этом 60% жителей Приднестровья являются русскими и украинцами, и они еще до развала СССР пытались добиться выхода региона из состава Молдавии, опасаясь того, что на волне национализма Кишинёв присоединится к Румынии. В 1992 году молдавские власти предприняли неудачную попытку разрешить этот вопрос военным путём и после этого Приднестровье фактические является неподконтрольной им территорией.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее депутаты Народного собрания Гагаузии выпустили заявление, в котором указали, что власти Молдавии в последнее время игнорируют права и социальные интересы Гагазуской автономии.