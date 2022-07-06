Москва, , 14:30 — REGNUM Госдума в итоговом, третьем чтении приняла закон о том, что родители смогут находиться в стационаре вместе с детьми-инвалидами, передает корреспондент ИА REGNUM 6 июля.

Госдума Дарья Антонова © ИА REGNUM

Закон вступит в силу с 1 января 2023 года.

«Никто лучше мам и родных не может ухаживать за детьми», — отметил глава комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов («Единая Россия»).

Документом предусматривается предоставление одному из родителей, иному члену семьи или иному законному представителю ребенка-инвалида права на бесплатное совместное нахождение с ребенком в медицинской организации при оказании ему медицинской помощи в стационарных условиях, в том числе с предоставлением бесплатного спального места и питания, в течение всего периода лечения независимо от возраста.

Сейчас отсутствует перечень медицинских показаний, позволяющих одному из родителей, иному члену семьи или иному законному представителю воспользоваться правом на бесплатное совместное нахождение с ребенком в стационаре. Закон призван восполнить этот пробел.

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