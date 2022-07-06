Сеул, 6 июля, 2022, 14:31 — ИА Регнум. Председатель правящей в Южной Корее парти «Сила народа» Ли Чжун Сок встретился 5 июля с членами парламентской делегации Украины. Об этом сообщает Yonhap News.

Иван Шилов ИА REGNUM Республика Корея

Известно, что встреча представителей двух стран состоялась после того, как южнокорейская делегация во главе с Ли Чжун Соком посетила Украину.

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В ходе встречи с делегацией, которую возглавляет политик и дипломат Андрей Николаенко, глава партии «Сила народа» пообещал передать правительству Южной Кореи просьбу украинской стороны об оказании военной помощи.

В свою очередь, представители Украины выразили благодарность за выделение южнокорейским правительством $100 млн на оказание гуманитарной помощи Украине, а также выразили надежду на участие Южной Кореи в восстановлении страны.

«Нам нужна помощь Южной Кореи в различных сферах… Южная Корея стала сильной экономикой мира благодаря помощи, оказанной около 70 лет назад многими странами, и сейчас Украина нуждается в такой помощи», — сказал Николаенко журналистам после встречи.