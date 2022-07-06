Майкоп, , 14:28 — REGNUM В Адыгее запланировано строительство нового дома-интерната для инвалидов и престарелых граждан. В нем смогут поселиться до 250 человек. Проект будет реализован до 2024 года за счет средств федерального бюджета и софинансирования из региональной казны. Об этом сообщил глава Адыгеи Мурат Кумпилов.

Дом престарелых Дарья Антонова © ИА REGNUM

«В 2022–2024 годах будет построено новое современное здание на 250 мест в западной части Майкопа с благоустроенными комнатами, актовым и спортивным залами, помещениями для досуга и творчества, зоной отдыха, просторной территорией. Работа будет вестись за счёт федеральных средств с республиканским софинансированием», — написал руководитель региона в своем телеграм-канале.

В настоящее время в доме интернате для престарелых и инвалидах в Адыгее проживают 278 человек. Для них созданы все необходимые условия, в чем убедился Мурат Кумпилов, побывавший на днях в организации.