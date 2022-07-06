Майкоп, 6 июля 2022, 14:28 — REGNUM В Адыгее запланировано строительство нового дома-интерната для инвалидов и престарелых граждан. В нем смогут поселиться до 250 человек. Проект будет реализован до 2024 года за счет средств федерального бюджета и софинансирования из региональной казны. Об этом сообщил глава Адыгеи Мурат Кумпилов.
В настоящее время в доме интернате для престарелых и инвалидах в Адыгее проживают 278 человек. Для них созданы все необходимые условия, в чем убедился Мурат Кумпилов, побывавший на днях в организации.