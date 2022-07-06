Оренбург, 6 июля, 2022, 14:26 — ИА Регнум. В Оренбурге во дворе многоэтажного дома по ул. Туркестанской автомобиль сбил восьмилетнего мальчика, сообщили 6 июля журналистам в пресс-службе УМВД по Оренбургской области.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

Установлено, что 31-летняя девушка, управляя автомобилем «Киа-Рио» при движении задним ходом допустила наезд на ребёнка. Мальчик госпитализирован.

По факту ДТП полиция проводит проверку. Выясняются все обстоятельства происшествия.