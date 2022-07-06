Москва, , 14:25 — REGNUM Госдума в итоговом, третьем чтении приняла пакет законов о создании в России общественно-государственного общероссийского движения, передает корреспондент ИА REGNUM 6 июля.

Госдума Дарья Антонова © ИА REGNUM

Деятельность нового движения основывается на принципах добровольности участия, равенстве прав участников и учете их индивидуальных особенностей, открытости, непрерывности и систематичности деятельности движения, а также ее преемственности по отношению к участникам движения разных возрастов.

Устанавливается структура движения, определяется порядок учреждения движения, структура органов управления и порядок осуществления основной деятельности.

Участниками движения смогут стать несовершеннолетние лица, обучающиеся по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего, среднего профессионального образования, высшего образования, и иные лица, определенные уставом движения (участники-обучающиеся), а также совершеннолетние лица, имеющие образование не ниже среднего общего и (или) среднего профессионального образования и участвующие в воспитании и организации досуга участников-обучающихся (участники-наставники).

Участниками-наставниками не могут являться лица, которые в соответствии с Трудовым кодексом РФ не допускаются к педагогической деятельности, лица, которые в соответствии с федеральным законом «О некоммерческих организациях» не могут быть учредителями (участниками, членами) некоммерческих организаций, иностранные агенты.

Кроме того, предусматриваются меры поддержки, которые оказывают движению органы публичной власти различных уровней.

Первоначально предполагалось, что движение будет называться «Большая перемена», однако предложение вызвало неоднозначную реакцию, было принято решение название движения убрать из текста документа и провести среди молодежи конкурс на лучшее название.

«Замечательно, что это оказались не «болперы», — отметила глава комитета Госдумы по вопросам семьи Нина Останина (КПРФ).

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