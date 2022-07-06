Самара, , 14:28 — REGNUM Чрезвычайная пожарная опасность лесов пятый класс ожидается в Самарской области. Об этом 6 июля сообщает пресс-служба МЧС по региону.

Плакаты «Берегите лес!» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Сообщается, что в Самарской области объявлен «оранжевый» уровень опасности. Так, с 8 по 11 июля 2022 года по области ожидается чрезвычайная пожарная опасность лесов 5 класс.

Отмечается, что в регионе установилась сухая жаркая погода, в результате чего возрастает риск природных пожаров.

По сообщению пресс-службы, чаще всего причиной пожаров становятся халатность людей и нарушение простейших правил пожарной безопасности.

Спасатели напоминают о необходимости соблюдать меры пожарной безопасности в условиях особого противопожарного режима.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Тольятти разыскивают подозреваемого в поджоге леса.