Москва, 6 июля, 2022, 14:25 — ИА Регнум. На базе Евразийского экономического союза (ЕАЭС) планируется создать международный стандарт для рынка драгоценных металлов. Об этом 6 июля на брифинге заявила официальный представитель Евразийской экономической комиссии Ия Малкина.

Золото

По её словам, совещания по этому вопросу с представителями государств-членов союза запланировано на 11 июля. Ожидается, что создания собственного международного стандарта на базе ЕАЭС станет альтернативой Лондонской ассоциации рынка драгоценных металлов (LBMA) и инфраструктуры по обороту токенизированного золота и драгоценных металлов.

«В совещании примут участие эксперты министерств финансов и национальных (центральных) банков, национальных бирж, а также других заинтересованных организаций государств ЕАЭС», — отметила Малкина.