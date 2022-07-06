Страсбург, Франция, , 14:24 — REGNUM Российская сторона использует энергоносители в качестве оружия, поэтому Европейский союз должен подготовиться к возможному полному отключению Россией поставок газа. Об этом 6 июля в ходе выступления в Европарламенте заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Флаг ЕС

«Это причина, по которой комиссия работает над чрезвычайным европейским планом», — указала она.

По её словам, частичными или полными отключениями российского газа на сегодняшний день уже затронуты 12 стран ЕС.

Фон дер Ляйен добавила, что Еврокомиссия планирует представить этот план и необходимые инструменты, которыми он будет снабжен, к середине июля.

Она отметила, что Евросоюзу в этом вопросе нужны европейское сотрудничество и совместные действия всех 27 стран союза.

«Мы должны быть уверенными, что в случае полного отключения газ должен продолжать поступать туда, где он нам наиболее необходим», — подчеркнула она.

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Как сообщало ИА REGNUM, экономист Василий Колташов считает, что Европейский союз не сможет в обозримом будущем отказаться от поставок газа из России. По мнению эксперта, руководство ЕС хотело сформировать консолидированную позицию всех стран-участниц Евросоюза, которая сводилась бы к отказу оплачивать российский газ рублями, однако эти попытки провалились.

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