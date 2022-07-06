Хабаровск, , 14:24 — REGNUM Латвийский вратарь Янис Калниньш стал игроком хабаровского хоккейного клуба «Амур». Об этом 6 июля сообщает пресс-служба команды.

Хоккей Santeri Viinamäki

«Амур» подписал контракт с латвийским вратарём Янисом Калниньшем», — говорится в сообщении.

Ранее 30-летний голкипер выступал в Континентальной хоккейной лиге (в КХЛ) за рижское «Динамо» и финский «Йокерит».

Сезон 2021/22 Калниньш начинал в шведском клубе «Векшё Лейкерс», после чего перешёл в финскую «Таппару», где стал чемпионом Финляндии.

Калниньш в составе сборной Латвии участвовал в четырёх чемпионатах мир, а также Олимпийских играх — 2022.