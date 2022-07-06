Кишинёв, , 14:24 — REGNUM В течение 5 июля в дежурные службы полиции Молдавии поступило более 50 ложных сообщений о «минировании» госучреждений, клиник, торгово-развлекательных центров и Кишинёвского аэропорта. Об этом 6 июля сообщила на пресс-конференции пресс-секретарь Генерального инспектората полиции Диана Фетко.

Ложное сообщение. пресс-служба ГУ МЧС по СПб.

«По всем адресам были проведены проверки, которые длились допоздна, взрывоопасных предметов обнаружено не было», — сказала Фетко.

Все сообщения приходили на электронную почту. В каждом случае проводили эвакуацию и вызывали сапёров.

Стоит отметить, что череда сообщений о «минировании» зданий в Молдавии продолжается с 4 июля. Сегодня, 6 июля, уже были новые сообщения о «бомбах» в Народном собрании Гагаузии и в торговом центре Кишинёва.

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