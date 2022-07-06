Москва, 6 июля, 2022, 14:24 — ИА Регнум. Речи о задержании или аресте в Турции судна под российским флагом «Жибек жолы» не идет, заявил 6 июля заместитель директора Департамента информации и печати МИД России Алексей Зайцев.

PhotographyCR Рыболовное судно

«Мы обратили внимание на публикации в ряде СМИ о якобы имевшем место задержании в турецком порту Карасу следующего под российским флагом судна «Жибек жолы», — сказал он на брифинге.

По информации российского посольства в Турции, судно находится на рейде порта Карасу и проходит стандартные процедуры, включая фито-санитарный контроль. По итогам турецкими властями будет принято решение о заходе или в отказе о заходе судна в порт, подчеркнул Зайцев.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Киев обратился к Турции с просьбой задержать и арестовать судно под флагом России, якобы перевозившее украинское зерно из Бердянска.

Читайте также: В Турции начали расследовать происхождение груза на задержанном судне