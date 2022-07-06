Черкесск, 6 июля, 2022, 14:23 — ИА Регнум. В Карачаево-Черкесии возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере с использованием служебного положения. Его фигурантом стал бывший заместитель главного врача республиканской клинической больницы по хозяйственной части. Установлено четыре факта хищения денежных средств на общую сумму 5 млн рублей, сообщили 6 июля в пресс-службе регионального управления МВД. Суд вынес решение об аресте подозреваемого.

ThePixelman Арест

Из материалов дела стало известно, что в 2019–2020 годах обвиняемый неоднократно похищал бюджетные деньги, выделенные на ремонт здания и закупку оборудования для нужд больницы. В доме замглавврача при обыске были обнаружены доказательства совершенных преступлений, в том числе цифровые и бумажные носители информации, печати.