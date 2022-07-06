Чебаркуль, Челябинская область, 6 июля, 2022, 14:20 — ИА Регнум. В Челябинской области проводится проверка по факту гибели 53-летнего мужчины в озере Еловое. Об этом сообщает областное управление СКР.

Nnovgorod.sledcom.ru Следственный комитет

Следователи устанавливают обстоятельства трагедии. И по итогам проверки предстоит принять соответствующее решение.

Как сообщало ИА REGNUM, мужчина утонул 3 июня на глазах у друзей и родственников. Тело искали несколько дней.