Бухарест, 6 июля, 2022, 14:20 — ИА Регнум. Мэрия столицы Румынии Бухареста объявила о начале масштабной программы по модернизации городских систем оповещения воздушной тревоги (СОВТ). Об этом 6 июля сообщает румынский телевизионный канал Digi24.

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По словам бухарестского примара (мэра) Никушора Дана, соответствующая структура, состоящая из 300 локаторных установок и шести оперативных центров реагирования, фактически пришла в негодность.

«Она не менялась на протяжении последних 30 лет, — резюмировал, в частности, он. — На сегодняшний день относительно стабильно функционируют только 155 установок и две сирены, что крайне мало для мегаполиса. При этом большинство СОВТ заводятся вручную».

Согласно официальной информации, в ближайшее время на развитие отрасли городская администрация Бухареста выделит 2,7 млн леев ($560 тыс.). Указанная сумма будет предоставлена из местного бюджета.