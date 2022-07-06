Москва, , 14:20 — REGNUM Бытующее определение японского государства времен Второй мировой как милитаристского является смягчением его сущности, заявил экс-заместитель министра рыбного хозяйства СССР, член научно-экспертного совета Морской коллегии при правительстве Российской Федерации Вячеслав Зиланов 6 июля на круглом столе «Китайской сопротивление как фактор великой победы. К 85-летию нападения милитаристской Японии на Китай».

Японский милитаризм

Фактически же, подчеркивает Зиланов, японский государственный строй во Второй мировой войне был не просто милитаристским, а фашистским, и по изуверской жестокости и коварству японский фашизм не уступал немецкому нацизму.

Зиланов также отметил, что расхожее представление, будто в СССР недооценивали опасность Японии, на деле опровергается многочисленными высказываниями Сталина, которые сводились к тезису, что как раз из-за действий Японии Дальний Восток является первым из наиболее вероятных очагов новой мировой войны.

Круглый стол «Китайское сопротивление как фактор великой победы. К 85-летию нападения милитаристской Японии на Китай» проходит 6 июля в пресс-центре ИА REGNUM.