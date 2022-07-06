Москва, 6 июля 2022, 14:19 — REGNUM В среду, 6 июля в Москве представлен второй сезон проекта «Обучающие экспедиции», в рамках которого победители конкурса «Лидеры России» — флагманского проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей» — займутся решением социально-экономических задач в регионах России.
В пресс-конференции, посвященной старту проекта, приняли участие генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров, депутат Государственной Думы, председатель клуба Лидеров России «Эльбрус» и победительница конкурса «Лидеры России» Татьяна Дьяконова, губернатор Липецкой области Игорь Артамонов, заместитель председателя правительства Камчатского края и победительница конкурса «Лидеры России» Александра Лебедева, председатель Общероссийской общественной организации «Российский Красный Крест» Павел Савчук, заместитель губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа Ирина Новоселова и председатель Правительства Архангельской области Алексей Алсуфьев.
Генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров рассказал об истории проекта «Обучающие экспедиции» и задачах, которые поставили губернаторы перед командами. Он отметил, что участие в конкурсе «Лидеры России» становится для многих стартом как в профессиональных достижениях, так и в расширении своих возможностей.
Алексей Комиссаров также рассказал про новый проект президентской платформы — «Экспертный десант». Он позволяет не только выпускникам конкурса «Лидеры России», но и других проектов платформы, погрузиться в проблематику регионов и совместно с представителями местных органов власти и экспертным сообществом вырабатывать комплексные решения конкретных региональных задач.
В свою очередь, председатель клуба «Эльбрус» Татьяна Дьяконова отметила особенность проекта «Обучающие экспедиции», а также рассказала про инструменты решения задач.
Татьяна Дьяконова напомнила, что в 2021 году состоялся запуск пилотов проекта «Обучающие экспедиции», который прошел в четырех регионах страны — Курской, Курганской, Липецкой областях и Камчатском крае. По завершении пилотных проектов была составлена белая книга кейсов, где каждый регион разместил свой опыт решения конкретной задачи, который далее могут использовать другие субъекты.
О результатах проекта «Обучающие экспедиции» в Липецкой области рассказал губернатор Игорь Артамонов.
Успехами Камчатского края после проекта поделилась заместитель председателя правительства Камчатского края, победительница конкурса «Лидеры России» Александра Лебедева. Там Лидеры России решали задачу по вовлечению жителей в благоустройство города Вилючинска.
Своими ожиданиями от «Обучающих экспедиций» поделились представители регионов, в которых проект пройдет в этом году, а также председатель Общероссийской общественной организации «Российский Красный Крест» Павел Савчук.
Он выразил надежду, что совместными усилиями удастся сформировать новую концепцию позиционирования Российского Красного Креста, которая бы вызывала положительный отклик у членов сообщества Российского Красного Креста.
Ирина Новоселова – заместитель губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа — поделилась, что команда будет работать над развитием внутрирегионального туризма на Ямале для повышения удовлетворённости жизнью на севере. Она отметила, что сегодня посетить достопримечательности достаточно проблематично, учитывая низкую развитость инфраструктуры (отсутствие дорог, необходимость помощи проводника для доступа в ряд мест, а также необходимость получения разрешительных документов для посещения) и низкую предпринимательскую активность в части туризма.
Председатель Правительства Архангельской области Алексей Алсуфьев также поделился ожиданиями от проекта: «В ходе «Обучающей экспедиции» участники проекта разработают ряд инициатив, направленных на повышение эффективности системы предоставления мер социальной поддержки семьям с детьми, в числе которых: унификация условий предоставления различных мер социальной поддержки, переход на предоставление мер поддержки в проактивном режиме или в заявительном формате без предоставления подтверждающих документов, инвентаризация установленных региональных пособий, выплат и иных мер социальной поддержки, предоставляемых гражданам, с целью направления финансовых ресурсов на поддержку семей, не являющихся получателями федеральных или региональных мер поддержки, но остро в них нуждающихся. По итогам реализации проекта инициативы будут внедрены в Архангельской области и позволят повысить эффективность государственной поддержки семей с детьми».
Проект «Обучающие экспедиции» стал ответом на заявление председателя Правительства РФ Михаила Мишустина о старте реформы системы государственного управления. Он отмечал, что на фоне дефицита кадров обостряется вопрос удержания и поиска талантов на федеральном, региональном и личностном уровне. По словам победителя первого сезона конкурса «Лидеры России», председателя Клуба «Эльбрус», депутата Государственной Думы Татьяны Дьяконовой, проект «Обучающая экспедиция» создан для того, чтобы члены клуба «Эльбрус» смогли на практике познакомиться с принципами работы на госслужбе, а управленческая команда органов власти смогла сформировать кадровый актив на временной или постоянной основе. Кроме того, важными задачами проект ставит освоение методологии «Сервис-дизайна» как лучшей мировой практики проектирования решений и разработку модели вовлечения жителей в реализацию проектов на территории, применимую для решения различных задач.