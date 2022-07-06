Москва, , 14:19 — REGNUM В среду, 6 июля в Москве представлен второй сезон проекта «Обучающие экспедиции», в рамках которого победители конкурса «Лидеры России» — флагманского проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей» — займутся решением социально-экономических задач в регионах России.

В пресс-конференции, посвященной старту проекта, приняли участие генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров, депутат Государственной Думы, председатель клуба Лидеров России «Эльбрус» и победительница конкурса «Лидеры России» Татьяна Дьяконова, губернатор Липецкой области Игорь Артамонов, заместитель председателя правительства Камчатского края и победительница конкурса «Лидеры России» Александра Лебедева, председатель Общероссийской общественной организации «Российский Красный Крест» Павел Савчук, заместитель губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа Ирина Новоселова и председатель Правительства Архангельской области Алексей Алсуфьев.

Генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров рассказал об истории проекта «Обучающие экспедиции» и задачах, которые поставили губернаторы перед командами. Он отметил, что участие в конкурсе «Лидеры России» становится для многих стартом как в профессиональных достижениях, так и в расширении своих возможностей.

«Мы заметили, что у выпускников конкурса «Лидеры России» есть большой интерес и желание попробовать себя, в том числе на государственной службе. В то же время мы видели запрос от регионов на решение сложных задач, которые требуют глубокой проработки и высокого уровня экспертизы. В 2022 году «Обучающие экспедиции» пройдут в трех регионах страны: Калининградской и Архангельской областях, а также Ямало-Немецком автономном округе. Помимо этого, члены клуба «Эльбрус» помогут Российскому Красному Кресту, — отметил Алексей Комиссаров, добавив, что лидеров ждут сложные, но интересные задачи, — ЯНАО предложили взять в работу задачу по развитию внутрирегионального туризма, Калининградская область — разработать концептуальный подход благоустройства и развития ландшафтных парков и парковых территорий в Калининграде, Архангельская область выступила с инициативой выстроить систему материальной поддержки семей с детьми, а Российский Красный Крест стремится создать устойчивое сообщество, где каждый участник будет вносить индивидуальный вклад в продвижение ценностей и миссии организации».

Алексей Комиссаров также рассказал про новый проект президентской платформы — «Экспертный десант». Он позволяет не только выпускникам конкурса «Лидеры России», но и других проектов платформы, погрузиться в проблематику регионов и совместно с представителями местных органов власти и экспертным сообществом вырабатывать комплексные решения конкретных региональных задач.

«Я уверен, что такие проекты, как «Обучающие экспедиции» и «Экспертный десант», становятся хорошим инструментом реальных изменений в регионах нашей страны», — добавил генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей».

В свою очередь, председатель клуба «Эльбрус» Татьяна Дьяконова отметила особенность проекта «Обучающие экспедиции», а также рассказала про инструменты решения задач.

«Обучающие экспедиции» — новый подход к решению конкретных задач регионов, когда для этого объединяются лучшие умы — эксперты, жители, власть, бизнес — удается за короткий срок разработать и внедрить прорывные, нетривиальные, реально работающие идеи. В ходе проектов десант победителей конкурса Лидеры России приезжал в регион, который был готов к эксперименту, к новым технологиям, к новой методологии в привлечении внешней экспертизы. Объединившись с командами губернаторов, Лидеры решали конкретные задачи с использованием методологии «Сервис-дизайн». Сервис-дизайн ставит в центр внимания человека и его запросы. С помощью глубинных интервью с жителями региона мы моделировали прототипы решения конкретной проблемы и решали следующие задачи в регионах: вовлечение жителей в решение проблем, повышение удовлетворенности граждан через социальное взаимодействие. Именно сервис-дизайн помогает делать это наиболее эффективно».

Татьяна Дьяконова напомнила, что в 2021 году состоялся запуск пилотов проекта «Обучающие экспедиции», который прошел в четырех регионах страны — Курской, Курганской, Липецкой областях и Камчатском крае. По завершении пилотных проектов была составлена белая книга кейсов, где каждый регион разместил свой опыт решения конкретной задачи, который далее могут использовать другие субъекты.

О результатах проекта «Обучающие экспедиции» в Липецкой области рассказал губернатор Игорь Артамонов.

«По итогам «Обучающей экспедиции» количество социальных контрактов увеличилось в 1,6 раза, удельный вес социальных контрактов, который предусматривает предпринимательскую деятельность, вырос до 35%, количество шагов по получению соцконтрактов в Липецке с 23 дошло до 3 шагов, а полный набор услуг стало возможно получить по принципу «одного окна». Так, Липецкая область вышла в лидеры по количеству выданных соцконтрактов. И сегодня — новая победа, на которую в свое время регион вдохновили Лидеры России. Сейчас в Липецкой области продолжают реформировать процедуру выдачи социального контракта. Сегодня регион выходит на новый уровень — областные власти увеличили сумму соцконтракта для многодетных семей до 500 тысяч рублей. Такого еще нет ни в одном регионе страны. Здорово, что к развитию этой меры соцподдержки приложили свои силы и знания Лидеры России», — подчеркнул Игорь Артамонов.

Успехами Камчатского края после проекта поделилась заместитель председателя правительства Камчатского края, победительница конкурса «Лидеры России» Александра Лебедева. Там Лидеры России решали задачу по вовлечению жителей в благоустройство города Вилючинска.

«Наша команда предложила губернатору 10 решений, которые он поддержал, и многие из которых уже были реализованы — например, в сентябре в Вилючинске провели фестиваль «Суровой романтики», и на следующей неделе я еду обсуждать с администрацией города проведение фестиваля в этом году. На базе библиотеки в Приморском открылся коворкинг. В декабре этого года проект «Обучающие экспедиции» на Камчатке занял I место в конкурсе лучших практик государственного управления, который проходил во время форума Дальневосточного федерального округа «Государственное управление. PRO ЛЮДЕЙ» в Якутске. И, пожалуй, самый главный итог проекта лично для меня — после обучающей экспедиции губернатор Камчатского края Владимир Викторович Солодов пригласил меня на должность заместителя председателя правительства Камчатского края, и я вот уже больше полугода занимаюсь развитием науки, образования, культуры и спорта на Камчатке и при этом курирую Вилючинск», — отметила Александра Лебедева.

Своими ожиданиями от «Обучающих экспедиций» поделились представители регионов, в которых проект пройдет в этом году, а также председатель Общероссийской общественной организации «Российский Красный Крест» Павел Савчук.

Он выразил надежду, что совместными усилиями удастся сформировать новую концепцию позиционирования Российского Красного Креста, которая бы вызывала положительный отклик у членов сообщества Российского Красного Креста.

«Среди результатов мы ждем четкого позиционирования и высокой узнаваемости бренда Российского Красного Креста в обществе, появления устойчивого сообщества Российского Красного Креста, высокого доверия к организации, увеличения числа волонтеров и доноров, появления чувства сопричастности и командного духа, увеличения количества партнеров, а также сумм поступающих пожертвований в связи с возросшей вовлеченностью и энтузиазмом членов комьюнити, а также появления участников-амбассадоров Российского Красного Креста и активного привлечения новых членов», — рассказал Павел Савчук.

Ирина Новоселова – заместитель губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа — поделилась, что команда будет работать над развитием внутрирегионального туризма на Ямале для повышения удовлетворённости жизнью на севере. Она отметила, что сегодня посетить достопримечательности достаточно проблематично, учитывая низкую развитость инфраструктуры (отсутствие дорог, необходимость помощи проводника для доступа в ряд мест, а также необходимость получения разрешительных документов для посещения) и низкую предпринимательскую активность в части туризма.

Председатель Правительства Архангельской области Алексей Алсуфьев также поделился ожиданиями от проекта: «В ходе «Обучающей экспедиции» участники проекта разработают ряд инициатив, направленных на повышение эффективности системы предоставления мер социальной поддержки семьям с детьми, в числе которых: унификация условий предоставления различных мер социальной поддержки, переход на предоставление мер поддержки в проактивном режиме или в заявительном формате без предоставления подтверждающих документов, инвентаризация установленных региональных пособий, выплат и иных мер социальной поддержки, предоставляемых гражданам, с целью направления финансовых ресурсов на поддержку семей, не являющихся получателями федеральных или региональных мер поддержки, но остро в них нуждающихся. По итогам реализации проекта инициативы будут внедрены в Архангельской области и позволят повысить эффективность государственной поддержки семей с детьми».

Проект «Обучающие экспедиции» стал ответом на заявление председателя Правительства РФ Михаила Мишустина о старте реформы системы государственного управления. Он отмечал, что на фоне дефицита кадров обостряется вопрос удержания и поиска талантов на федеральном, региональном и личностном уровне. По словам победителя первого сезона конкурса «Лидеры России», председателя Клуба «Эльбрус», депутата Государственной Думы Татьяны Дьяконовой, проект «Обучающая экспедиция» создан для того, чтобы члены клуба «Эльбрус» смогли на практике познакомиться с принципами работы на госслужбе, а управленческая команда органов власти смогла сформировать кадровый актив на временной или постоянной основе. Кроме того, важными задачами проект ставит освоение методологии «Сервис-дизайна» как лучшей мировой практики проектирования решений и разработку модели вовлечения жителей в реализацию проектов на территории, применимую для решения различных задач.