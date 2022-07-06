Самара, , 14:22 — REGNUM Бывшего сотрудника исправительной колонии обвинили в халатности, которая привела к побегу заключенного в Самарской области. Об этом 6 июля сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по региону.

Колония Пресс-служба СУ СКР по Саратовской области

По версии следствия, утром 2 декабря 2021 года сотрудники колонии в составе караула под руководством фигуранта уголовного дела вывели четверых осужденных для производства работ по перекрытию кровли здания, которое не входило в постовую ведомость и не находилось на балансе колонии.

В материалах дела указано, что по завершению работ, осужденных конвоировали в столовую отдела охраны для смены рабочей одежды и препровождения в исправительное учреждение.

«Далее обвиняемый покинул указанное помещение, не обеспечив надлежащую численность часовых в составе караула, что позволило осужденным длительное время находится без надлежащего контроля. В результате указанных действий обвиняемого, одному из осужденных удалось совершить побег с территории колонии через окно», — сообщает пресс-служба.

Отмечается, что спустя сутки осужденного задержали сотрудники полиции в Безенчукском районе.

По данному факту в отношении бывшего старшего инспектора отдела охраны ФКУ ИК-6 было возбуждено уголовное дело по признакам халатности. Материалы дела в ближайшее время намерены передать в суд для рассмотрения по существу.