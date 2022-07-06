Австралия, 6 июля, 2022, 14:17 — ИА Регнум. Двенадцать членов религиозной группы арестованы после смерти восьмилетней девочки, которой, по утверждению полиции штата Квинсленд, было отказано в жизненно важных лекарствах, поскольку ее родные верили, что ее исцелит Бог, сообщает газета The Guardian.

armenpress.am Инсулин

Элизабет Роуз Струс умерла в доме своей семьи в Рейнджевилле 7 января 2022 года. Полиция утверждает, что ее родители в течение шести дней отказывали ей в инсулине, несмотря на то, что девочка была больна диабетом 1 типа.

По словам полиции, медиков вызвали лишь вечером на следующий день, так как члены группы верили в ее воскрешение.

Обвинения в убийстве, пытках и непредоставлении средств первой необходимости были предъявлены родителям девочки еще в начале 2022 года. 5 июля были арестованы и другие члены небольшой религиозной группы, которые, как утверждается, присутствовали при смерти девочки, пели и молили Бога об исцелении.

По словам исполняющего обязанности суперинтендента местной полиции Гэрри Уоттса, все 12 новых обвиненных знали о тяжелом состоянии Элизабет, присутствовали в течение роковых шести дней и ничего не предприняли для оказания медицинской помощи. Он сказал, что религиозная группа состояла из трех семей, среди арестованных семь женщин и пять мужчин в возрасте от 19 до 65 лет.

Сестра погибшей Джейд Струс, старшая из восьми братьев и сестер, в начале 2022 года рассказала телеканалу Nine, что члены группы не отмечали Рождество, отвергали медицинское вмешательство и считали, что их единственная цель — служить Богу.

По словам Уоттса, почти за 40 лет своей работы в полиции он не сталкивался с «подобным делом». «Это очень сложное расследование, и я не знаю о подобном происшествии в Квинсленде, не говоря об Австралии», — сказал он.

Все подозреваемые взяты под стражу.