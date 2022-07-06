Москва, 6 июля, 2022, 14:17 — ИА Регнум. Москва призывает Кишинёв взвешенно оценивать, насколько нужно Молдавии сотрудничество с НАТО. Об этом 6 июля завил замглавы департамента информации и печати МИД России Алексей Зайцев.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Молдавия

«Едва ли накачка натовским вооружением, подрывающая нейтральный статус Молдовы, будет способствовать укреплению ее безопасности», — сказал Зайцев.

Он отметил, что Москва ранее уже предупреждала, что западные страны пытаются втянуть Молдавию в конфликт с РФ. Российский дипломат назвал «сомнительной» помощь, которую предлагает Запад.

Напомним, ранее президент Молдавии Майя Санду неоднократно выражала сомнение в том, что республика должна сохранять нейтральный статус. Она также заявляла, что страна нуждается в укреплении армии. В то же время глава МИД Британии Лиз Трасс заявила, что в НАТО планируют рассмотреть вопрос о том, чтобы поставить вооружение в Молдавию. Кроме того, в ЕС согласовали помощь республике вооружением на сумму €40 млн.