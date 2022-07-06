Москва, 6 июля, 2022, 14:16 — ИА Регнум. Современная Япония движима реваншизмом, и ее историческая политика также носит реваншистский характер, заявил член Научного совета РВИО, профессор МГЛУ Алексей Плотников 6 июля в ходе круглого стола «Китайской сопротивление как фактор великой победы. К 85-летию нападения милитаристской Японии на Китай».

Японские солдаты

Плотников напомнил, что Япония наряду с Германией является страной-поджигательницей Второй мировой войны и страной, совершившей колоссальные преступления против человечности. Тем не менее, японские правящие круги «ничего не забыли и ничему не научились», и в настоящее время Япония подогревает целый ряд территориальных конфликтов с соседями, из которых конфликт с Россией из-за Курил лишь самый известный. Причем нынешний японский реваншизм подстегивают Соединенные Штаты Америки.

В немалой степени такое положение дел, утверждает Плотников, связано с недооценкой китайского вклада в победу над фашизмом и китайских жертв развязанной японцами агрессии. Эта недооценка фактически приводит к затенению и умолчанию японских военных преступлений.

Круглый стол «Китайское сопротивление как фактор великой победы. К 85-летию нападения милитаристской Японии на Китай» проходит 6 июля в пресс-центре ИА REGNUM.