Пермь, 6 июля, 2022, 14:16 — ИА Регнум. В Пермском крае 5 июля в ковидные больницы поступили семь пациентов. Число госпитализаций держится на одном и том же уровне три дня подряд, сообщает оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

С начала пандемии в регионе зафиксировано 371 689 заражений коронавирусом. За последние сутки выявили 46 случаев. Новые факты отмечены в Перми.

От COVID-19 скончались 8843 человека. Оправился от болезни 362 531 пермяк.