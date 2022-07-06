Москва, , 14:15 — REGNUM Опубликованная информация о сотрудниках Главного управления разведки (ГУР) украинского минобороны поможет российским следователям выявить виновных в терроре против мирного населения киевских боевиков и затем предать их суду. Об этом 6 июля заявил генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов.

Сотрудники ФСБ Андрей Стенин

«Я думаю, что прежде всего эти данные будут полезны нашему Следственному комитету, который ведёт уголовные дела по преступлениям украинской военщины против мирного населения. Важно, что и само ГУР МО Украины знает, что такая информация у нас есть — эти их заставит задуматься, кому они и как служат», — приводит его слова РИА Новости.

Также Михайлов отметил, что в данный момент сотрудники ГУР вместе с другими силовиками Украины занимаются подготовкой терактов против официальных лиц на освобождённых от украинских нацистов Вооружёнными силами России территориях Херсонской и Запорожской областей и в результате их такого рода планы будет легче выявить.

Рано или поздно спецоперация закончится, тогда многие украинские силовики будут стремиться эмигрировать, как раз в этом случае нам пригодятся обнародованные сегодня хакерами данные. Благодаря ним преступления украинских силовиков не будут иметь срока давности», — пояснил заявил генерал-майор ФСБ в отставке.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее данные тысячи сотрудников Главного управления разведки (ГУР) военного ведомства Украины были опубликованы в широком доступе хакерами группы RaHDit («Злые русские хакеры»).