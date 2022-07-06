Генерал ФСБ: информация о разведчиках ВСУ поможет предать их суду
Москва, 6 июля, 2022, 14:15 — ИА Регнум. Опубликованная информация о сотрудниках Главного управления разведки (ГУР) украинского минобороны поможет российским следователям выявить виновных в терроре против мирного населения киевских боевиков и затем предать их суду. Об этом 6 июля заявил генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов.
«Я думаю, что прежде всего эти данные будут полезны нашему Следственному комитету, который ведёт уголовные дела по преступлениям украинской военщины против мирного населения. Важно, что и само ГУР МО Украины знает, что такая информация у нас есть — эти их заставит задуматься, кому они и как служат», — приводит его слова РИА Новости.
Также Михайлов отметил, что в данный момент сотрудники ГУР вместе с другими силовиками Украины занимаются подготовкой терактов против официальных лиц на освобождённых от украинских нацистов Вооружёнными силами России территориях Херсонской и Запорожской областей и в результате их такого рода планы будет легче выявить.
Рано или поздно спецоперация закончится, тогда многие украинские силовики будут стремиться эмигрировать, как раз в этом случае нам пригодятся обнародованные сегодня хакерами данные. Благодаря ним преступления украинских силовиков не будут иметь срока давности», — пояснил заявил генерал-майор ФСБ в отставке.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее данные тысячи сотрудников Главного управления разведки (ГУР) военного ведомства Украины были опубликованы в широком доступе хакерами группы RaHDit («Злые русские хакеры»).