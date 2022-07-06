Москва, , 14:16 — REGNUM Спикер Госдумы Вячеслав Володин напомнил депутатам Госдумы, что для политиков не бывает отпусков, и положенный им летний отпуск стоит посвятить командировкам в ЛНР и ДНР, передает корреспондент ИА REGNUM 6 июля.

Вячеслав Володин Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Можно совершенно спокойно, причем, оформив командировку, без соответственно, пропусков посещений зала Государственной думы, где принимаются и обсуждаются законы, поехать в ЛНР, ДНР», — сказал он в ходе заключительного заседания палаты парламента.

По его словам, депутатам стоит вместе с коллегами из Донбасса, обсудить вопросы, связанные с оказанием помощи и с формированием правового поля, о котором говорилось в ходе их недавних визитов парламентариев ЛНР и ДНР в Госдуму.