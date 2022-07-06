Ростов-на-Дону, 6 июля, 2022, 14:11 — ИА Регнум. Ростовские власти напомнили горожанам о сроках ремонта проспекта Шолохова на участке от проспекта Театрального до парка Авиаторов. Дорожные службы планируют завершить работы к началу осени, сообщили ИА REGNUM в городской администрации.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Дорожные работы

Протяжённость ремонтируемого участка транспортной артерии превышает 4,5 километра. Это самый масштабный проект капитального ремонта на этот год, отмечают власти. В самом разгаре первый этап работ — фрезерование.

Все работы подрядчик обязуется выполнить до 1 сентября 2022 года.