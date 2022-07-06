Джакарта, , 14:11 — REGNUM Индонезия стремится сохранить сплоченность стран G20, сосредоточив внимание на глобальном сотрудничестве на встрече министров «Большой двадцатки», которая состоится на Бали 7–8 июля, сообщает CNN Indonesia.

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Министерство иностранных дел Индонезии сообщило, что встреча министров иностранных дел стран G20 будет разделена на две сессии, а именно: укрепление многосторонности и продовольственная и энергетическая безопасность. На первой сессии будут обсуждаться меры по укреплению глобального сотрудничества и укреплению взаимного доверия между странами, что станет благоприятной средой для обеспечения стабильности, мира и развития во всем мире.

На второй сессии, посвященной продовольственной и энергетической безопасности, будут обсуждаться стратегические меры по преодолению продовольственного кризиса, дефицита удобрений и роста мировых цен на сырье.

«Рост цен на сырьевые товары и нарушение глобальных цепочек поставок оказывают серьезное влияние на развивающиеся страны», — заявили в МИД Индонезии.

Как сообщало ИА REGNUM, министры иностранных дел крупнейших стран мира — «Большой двадцатки» — встретятся в Индонезии, чтобы обсудить глобальную энергетическую и продовольственную безопасность.

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