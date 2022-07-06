Нижний Новгород, 6 июля, 2022, 14:11 — ИА Регнум. Нижний Новгород занимает второе место в рейтинге наиболее востребованных направлений для путешествий на поезде в первом полугодии 2022 года, составленном аналитиками сервиса «Туту. ру».

«Ласточка»

Наиболее популярным признан маршрут «Москва — Санкт-Петербург» — на следующие по этому направлению поезда приходится около 10% купленных билетов. При этом средняя стоимость поездки составляет 3 165 рублей.

Затем следует железнодорожный маршрут «Москва — Нижний Новгород» — его выбирают 1,8% пассажиров. Поездка в одну сторону по этому направлению обходится в среднем в 1 920 рублей.

Также в топ-10 популярных направлений для путешествий на поезде вошли маршруты «Сочи — Краснодар», «Краснодар — Адлер», «Москва — Казань», «Москва — Воронеж», «Москва – Тула», «Москва – Ярославль», «Москва – Брянск» и «Москва – Владимир».