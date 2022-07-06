Москва, , 14:09 — REGNUM Госдума в итоговом, третьем чтении приняла закон о получении бесплатного второго профессионального образования при наличии инвалидности, передает корреспондент ИА REGNUM 6 июля.

Госдума Дарья Антонова © ИА REGNUM

«С принятием закона, возможно, на 0,1% число таких студентов у нас увеличится», — отметил депутат Госдумы Олег Смолин (КПРФ).

Инвалиды I, II или III группы получают право после получения среднего профессионального образования или высшего образования повторно получить профессиональное образование соответствующего уровня по другой профессии, специальности или направлению подготовки за счет бюджетной системы страны.

Федеральный закон вступает в силу с 1 сентября 2022 года.

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