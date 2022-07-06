Бухарест, , 14:09 — REGNUM Правительство Румынии приступило к рассмотрению кардинальных изменений в действующий Налоговый кодекс страны. Об этом 6 июля сообщает бухарестский телевизионный канал Digi24.

Флаг Румынии Pixabay.com

По словам премьер-министра Румынии Николае Чукэ, указанные изменения будут реализованы в рамках чрезвычайного постановления, предусматривающего повышение акцизов на алкогольные и табачные изделия, увеличение суммы налогообложения предприятий мелкого и среднего бизнеса, а также дополнительные сборы на нужды румынской армии.

«Это поистине исторические нововведения, которые подтвердят статус Бухареста в Европейском союзе», — заявил Чукэ.

Напомним, ранее соответствующие поправки уже получили одобрение в парламенте. Предполагается, что в случае их окончательного принятия кабмином они вступят в силу в августе текущего года.