Ставрополь, 6 июля, 2022, 14:09 — ИА Регнум. В Ставропольском крае будут созданы две особые экономические зоны. По предварительным данным их создание обойдется в 5-7 млрд рублей. Такие цифры были названы в ходе совещания, проведенного 6 июля главой региона Владимиром Владимировым, на котором были обсуждены вопросы реализации проектов по открытию особых экономических зон на территории Минераловодского и Шпаковского округов.

Флаг Ставропольского края

«Особые экономические зоны призваны усилить конкурентные преимущества нашего региона, придать дополнительную динамику санаторно-курортному кластеру, реализовать производственный, агропромышленный потенциал. Поэтому готовим первые заявки на открытие таких точек роста на территории Минераловодского и Шпаковского муниципальных округов», — приводит слова Владимирова его пресс-служба.

Местом для создания ОЭЗ предложены именно эти районы, так как они обладают рядом преимуществ, в том числе близостью аэропортов, федеральной трассы «Кавказ» и железнодорожной сети. Кроме того, Ставропольская и Кавминводская агломерации имеют численность населения более 1,5 млн человек, которая к тому же быстро растет. В настоящее время завершается оформление планов по созданию ОЭЗ в окончательный проект.