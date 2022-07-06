Москва, 6 июля, 2022, 14:08 — ИА Регнум. Для российской экономики западные санкции несмертельны, и РФ переживет их легче, чем Иран и ряд других стран. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 6 июля заявил доцент финансового университета при правительстве РФ Олег Комолов.

Иван Шилов ИА REGNUM Санкции

«Пока нельзя говорить ни об однозначном успехе России в борьбе с санкциями, ни о полном провале, — сказал Комолов. — В силу двух причин. Первая — наша хозяйственная система довольно крупная, что позволяет ей легче переносить санкции по сравнению с другими странами, например с Ираном. Поэтому у нас ситуация будет явно лучше, чем в Иране. С другой стороны, надо понимать, что санкции – это несмертельно. Невозможно санкциями убить национальную экономику. Потому что даже Куба и Северная Корея смогли устоять, несмотря на очень сильное санкционное давление. И Россия тем более сможет в этой ситуации сохраниться и не развалиться на части. Поэтому не стоит переоценивать влияние санкций на любую экономику».

Кроме того, как отметил Комолов, Запад всё еще зависит от поставок энергоресурсов из России.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Комолов объяснил, когда станет ясно, смогла ли экономика РФ адаптироваться к санкционному давлению.