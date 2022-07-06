Москва, , 14:08 — REGNUM Вратарь сборной России по хоккею Иван Федотов госпитализирован в Военно-морской клинический госпиталь Минобороны РФ в Северодвинске. Об этом 6 июля заявил журналист Сергей Орлов в эфире телеканала «Матч ТВ».

Вратарь команды ЦСКА Иван Федотов Дарья Драй © ИА REGNUM

«Иван Федотов находится в военно-морском клиническом госпитале Минобороны РФ с обострением гастрита», — сказал Орлов.

Ранее сообщалось, что Федотов определён в спортивную роту Северного флота и во время службы будет играть за команду «Авангард» Беломорской военно-морской базы.

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