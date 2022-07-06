Донецк, 6 июля, 2022, 14:06 — ИА Регнум. Вооружённые украинские формирования вновь подвергли артиллерийскому обстрелу Куйбышевский район Донецка. Об этом 6 июля сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

(сс) Ministry of Defense of Ukraine ВСУ ведут обстрел

Уточняется, что новый обстрел Куйбышевского района Донецка со стороны киевских боевиков был зафиксирован в 13:25 (совпадает с мск) и во время него по городу было выпущено десять снарядов калибра 155 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал депутатов всех фракций объединиться на период проведения специальной военной операции на Украине.