Москва, , 14:06 — REGNUM В настоящее время преждевременно делать выводы о том, адаптировалась ли экономика России к санкциям. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 6 июля заявил доцент финансового университета при правительстве РФ Олег Комолов.

Санкции Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«На мой взгляд, делать выводы преждевременно, поскольку санкции против такой крупной страны, как Россия, имеют долгосрочный эффект, — сказал Комолов. — Потому что в краткосрочном периоде любое предприятие имеет складские запасы, создает резервы на случай непредвиденной ситуации. И это позволяет нам не испытывать острого дефицита по отдельным отраслям. Хотя, например, в автомобильной промышленности мы уже увидели немедленный эффект санкций. Всё это говорит о том, что к концу 2022 года, когда запасы будут истощены запасы, станет ясно, насколько экономика РФ может самостоятельно противостоять санкциям и вообще существовать в новых условиях».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, депутаты Госдумы РФ планируют проанализировать, насколько эффективными оказались законы, принятые для поддержки экономики РФ на фоне санкций.

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