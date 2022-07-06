Москва, 6 июля, 2022, 14:06 — ИА Регнум. В настоящее время преждевременно делать выводы о том, адаптировалась ли экономика России к санкциям. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 6 июля заявил доцент финансового университета при правительстве РФ Олег Комолов.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

«На мой взгляд, делать выводы преждевременно, поскольку санкции против такой крупной страны, как Россия, имеют долгосрочный эффект, — сказал Комолов. — Потому что в краткосрочном периоде любое предприятие имеет складские запасы, создает резервы на случай непредвиденной ситуации. И это позволяет нам не испытывать острого дефицита по отдельным отраслям. Хотя, например, в автомобильной промышленности мы уже увидели немедленный эффект санкций. Всё это говорит о том, что к концу 2022 года, когда запасы будут истощены запасы, станет ясно, насколько экономика РФ может самостоятельно противостоять санкциям и вообще существовать в новых условиях».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, депутаты Госдумы РФ планируют проанализировать, насколько эффективными оказались законы, принятые для поддержки экономики РФ на фоне санкций.