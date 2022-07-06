Екатеринбург, 6 июля, 2022, 14:14 — ИА Регнум. Авиакомпания Turkish Airlines отменила все рейсы из Екатеринбурга в Турцию, сообщили журналистам в пресс-службе аэропорта «Кольцово».

Anna Zvereva Самолёт Turkish Airlines

В Турцию самолеты компании не будут летать как минимум до конца лета. При этом билеты у авиаперевозчика невозможно купить даже на 2023 год. Авиакомпания также прекратила полёты в Турцию из Минска, Сочи и Ростова-на-Дону.

Отметим, в турецкие города — Стамбул, Даламан, Бодрум и Анталью продолжают выполнять рейсы другие авиакомпании. В частности, от полётов не отказались Red Wings, Azur Air и Coredon Airlines.