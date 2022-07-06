Ханты-Мансийск, , 14:06 — REGNUM В Югре за сутки на 6 июля с COVID-19 госпитализировали шестерых человек. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

За сутки на 6 июля в Югре выписали из ковидных госпиталей 38 человек. Выявили 32 заражённых, на 22 человека больше, чем сутками ранее. Лидером по числу заражений коронавирусом стал Сургут — 14 случаев.

Всего на территории ХМАО с начала пандемии на 6 июля лабораторно подтверждено 211 427 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 208 644 человека, скончались 2556 (ни одного человека за сутки).

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