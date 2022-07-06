Кишинёв, , 14:06 — REGNUM Неизвестный сообщил 6 июля о «минировании» здания Народного собрания (парламента) Гагаузкой автономии Молдавии. Об этом сообщает новостной портал Gagauzinfo.

Флаг Молдавии Ольга Шклярова © ИА REGNUM

По данным журналистов, запланированное заседание депутатов перенесли, из здания парламента всех эвакуировали. На месте работают сапёры.

Кроме того, по данным пресс-службы полиции Кишинёва, поступило сообщение о «бомбе» в столичном торговом центре Grand Hall. Там также проходит эвакуация.

Стоит отметить, что в Молдавии третий день продолжается волна ложных сообщений о «заминированных» зданиях. Накануне из-за этого пришлось эвакуировалось людей из всех судов Кишинёва, парламента Молдавии, столичного аэропорта и ряда других учреждений. О «бомбах» в аэропорту за последнее время сообщали трижды.

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