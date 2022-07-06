Кишинёв, 6 июля, 2022, 14:06 — ИА Регнум. Неизвестный сообщил 6 июля о «минировании» здания Народного собрания (парламента) Гагаузкой автономии Молдавии. Об этом сообщает новостной портал Gagauzinfo.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Молдавии

По данным журналистов, запланированное заседание депутатов перенесли, из здания парламента всех эвакуировали. На месте работают сапёры.

Кроме того, по данным пресс-службы полиции Кишинёва, поступило сообщение о «бомбе» в столичном торговом центре Grand Hall. Там также проходит эвакуация.

Стоит отметить, что в Молдавии третий день продолжается волна ложных сообщений о «заминированных» зданиях. Накануне из-за этого пришлось эвакуировалось людей из всех судов Кишинёва, парламента Молдавии, столичного аэропорта и ряда других учреждений. О «бомбах» в аэропорту за последнее время сообщали трижды.