Луганск, 6 июля, 2022, 14:05 — ИА Регнум. Граждане на освобождённых территориях в Луганской Народной Республике, которые ранее были завербованы украинской армией, могут избежать уголовной ответственности за сотрудничество с Киевом. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил подполковник Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

Цуканов М.В Флаг ЛНР

Для этого им необходимо сами обратиться в органы правопорядка с признанием об этом.

«Рекомендация Народной милиции ЛНР — чтобы эти люди самостоятельно приходили в органы правопорядка и рассказывали о том, что их завербовали», — отметил Марочко.

Он добавил, что таким образом они снимут с себя ответственность, «есть ряд смягчающих обстоятельств, когда они даже могут избежать уголовной ответственности», в противном случае их может ждать тюремный срок от десяти лет.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель Народной милиции Луганской Народной Республики Иван Филипоненко заявил, что группы украинских военных ежедневно выходят на связь и просят дать им возможность выйти на территорию, подконтрольную войскам ЛНР. Однако очень часто такие попытки приводят к тому, что эти группы уничтожаются контрразведкой Украины и заградотрядами «в назидание всем остальным».

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