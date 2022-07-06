Ковдор, Мурманская область, 6 июля, 2022, 14:05 — ИА Регнум. В Ковдоре в рамках расследования уголовного дела о массовой драке задержаны трое мужчин, сообщает региональный Следком.

Kyrgyzkorm.kg Задержанный

«В результате грамотно спланированных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий задержаны трое мужчин 1991, 2001, 2003 годов рождения. В настоящее время решается вопрос о предъявлении задержанным обвинения и избрании меры пресечения», — говорится в сообщении ведомства.

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь на 4 июля в Ковдоре произошла массовая драка, в результате которой серьезные травмы получили четыре человека. Инцидент вызвал широкий общественный резонанс — люди с ксенофобскими лозунгами вышли на улицы Ковдора. Возбуждено уголовное дело о групповом хулиганстве.