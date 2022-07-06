София, , 14:03 — REGNUM Министерство финансов Болгарии временно заблокировало счета посольства Российской Федерации в Софии. Об этом 6 июля со ссылкой на заявление народного депутата от болгарской партии «Есть такой народ» Тошко Йорданова сообщает БНР.

Болгария Ольга Шклярова © ИА REGNUM

По словам Йорданова, он располагает достоверной информацией о введении местным минфином запрета на все банковские транзакции дипломатического ведомства РФ. Кроме того, согласно некоторым данным, планируется введение новых санкций в отношении культурных представительств РФ в Болгарии.

«Это переходит все границы здравого смысла», — резюмировал народный депутат.

Независимого подтверждения слов Йорданова пока нет.

Напомним, 3 июля Болгария выслала из страны 70 сотрудников посольства РФ в Софии, а также консульских служб России в Варне и Русе. Российские дипломаты были обвинены в «шпионской деятельности».