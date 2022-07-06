Москва, 6 июля, 2022, 14:03 — ИА Регнум. Попытки Соединенных Штатов «наказать» Китай за сотрудничество с Россией обречены на провал, заявил 6 июля замглавы департамента информации и печати МИД РФ Алексей Зайцев.

Nikita Dezhurny МИД России

«Официальный представитель США регулярно выступает с критикой в адрес Пекина в отношении развития взаимодействия с Москвой, они открыто угрожают наказать Китай за сотрудничество с нашими экономоператорами в обход нелегитимных санкций, введенных самим Вашингтоном и его союзниками против России», — сказал дипломат на брифинге.

Он отметил, что на Китай «оказывается серьезное давление, причем делается это зачастую в весьма беспардонной манере, и те, кто его осуществляет, похоже, забывают, что разговаривают с одной из великих держав современного мира».

Это является «ярким проявлением усиливающихся попыток Вашингтона разрушить стратегическое партнерство Москвы и Пекина», подчеркнул Зайцев.