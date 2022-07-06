Санкт-Петербург, , 14:10 — REGNUM В ночь на 7 июля в Санкт-Петербурге ожидаются незначительные осадки, чего не скажешь о Псковской и Новгородской областях. Прогнозом на ближайшие сутки поделился главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов в своём Telegram-канале.

Ливень ИА REGNUM

Сразу три региона: Новгородская, Псковская области и восточная часть Ленинградской области, попадут под влияние небольшого циклона. Смещаясь с территории Беларуси, циклон пойдёт к Онежскому озеру. Он принесёт регионам сильные дожди.

«В отдельных районах этих территорий ожидаются очень сильные дожди. Отдельные ливни и грозы на крайнем востоке тоже будут отмечаться. Циклон завтра уйдет от наших районов и опять будет спокойно», — сообщает синоптик.

Напомним, что в Петербурге ранее прошли дожди. По данным Колесова, в городе выпало от шести до 16 мм осадков. В связи с риском грозы в городе вводили «жёлтый» уровень опасности.

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