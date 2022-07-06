Москва, 6 июля, 2022, 14:02 — ИА Регнум. Большинство клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) поддержали проект проведения Кубка лиги. Об этом 6 июля сообщает Telegram-канал «Мутко против».

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Отмечается, что на общем собрании РПЛ прошло финальное обсуждение проекта Кубка лиги, в рамках которого были рассмотрены финансовые аспекты проведения турнира.

В итоге 13 клубов выступили за проведение Кубка лиги, три — против. Окончательное решение должно быть принято на следующей неделе совместно с Российским футбольным союзом (РФС).