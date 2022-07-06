Брюссель, 6 июля, 2022, 14:01 — ИА Регнум. Вопреки заявлениям Жозепа Борреля, Евросоюз воюет с Россией, просто это война нового типа — скрытая и подлая, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в среду, 6 июля, комментируя высказывания верховного представителя ЕС по иностранным делам.

Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperaci Жозеп Боррель

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Как сообщалось ранее, Боррель заявил, что Евросоюз не собирается воевать с Россией, а основным ответом на специальную военную операцию на Украине продолжат оставаться санкции.

«Тезис о том, что Европейский союз «не собирается воевать с Россией», в последнее время всё чаще звучит из уст руководителей ЕС. Многие японцы, наверное, предпочли бы другое, в Японии уровень реваншизма выше, чем в Европе, но в Европе войны реально не хотят и сопротивление скатыванию в тотальную военную конфронтацию с нашей страной усиливается. Тем не менее Боррелю не удастся никого ввести в заблуждение: ЕС именно что воюет с Россией, просто это война нового типа: скрытая и подлая.

Ущерб от евросоюзовских мер давления на нашу страну, именуемых от мании величия «санкциями», для граждан России немал, это надо признать. Но и европейцы страдают в возрастающей мере. Так что от ответственности Боррелю, фон дер Ляйен и другим не уйти, причём привлекут их к ответственности за враждебную интересам Европы и европейцев антироссийскую позицию и поддержку нацистов на Украине свои же собственные граждане.

России, однако, нельзя пускать эту тему на самотёк. Участие стран ЕС в войне Украины против России и русских должно всё более дорого выходить им и в материальном, и в человеческом плане. Целенаправленную линию уничтожения европейских наёмников, воюющих с русской армией, следует только приветствовать. Технику, поступающую укронацистам из Европы и США, показательно уничтожать. Энергетическую удавку на шее европейской экономики сжимать.

Россия тоже формально с ЕС не воюет. Но поражение ему нанесёт», — отметил Михаил Демурин.