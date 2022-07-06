Москва, 6 июля, 2022, 14:01 — ИА Регнум. Госдума в итоговом, третьем чтении приняла закон о смягчении административной ответственности за правонарушения предпринимателей, передает корреспондент ИА REGNUM 6 июля.

Госдума

Закон заменяет административный штраф на предупреждение за впервые совершенное правонарушение на все субъекты административных правонарушений, выявленных в ходе осуществления государственного контроля, муниципального контроля.

Согласно закону, административный штраф за такие правонарушения, может быть уплачен в половинном размере в течение 20 дней со дня вынесения постановления по делу.

При этом административное наказание в виде штрафа не подлежит замене на предупреждение за такие правонарушения как неправомерное использование инсайдерской информации и манипулирование рынком, а также совершение в интересах юридического лица сделок или финансовых операций с имуществом, полученным преступным путем.

Предусматривается полугодовая отсрочка исполнения постановления о назначении административного штрафа, административного ареста, лишения специального права, принудительного выдворения за пределы РФ иностранного гражданина или лица без гражданства.